Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Malgré une entrée en matière hésitante, les volleyeuses neuchâteloises ont poursuivi leur sans-faute ...
Le NUC s’offre une nouvelle victoire

Malgré une entrée en matière hésitante, les volleyeuses neuchâteloises ont poursuivi leur sans-faute mercredi en Ligue A. Elles ont disposé de Genève 3-1 et restent invaincues cette saison.

Le NUC a eu besoin d'un set pour rentrer dans son match mercredi soir à Genève. (Photo : Jonathan Vallat) Le NUC a eu besoin d'un set pour rentrer dans son match mercredi soir à Genève. (Photo : Jonathan Vallat)

Le NUC transpire, puis déroule. Le club de la Riveraine a disposé de Genève Volley 3-1 mercredi soir en Ligue A de volleyball. Les filles de Laura Girolami ont d’abord été surprises par leur adversaire dans le premier set, avant de prendre largement le dessus dans cette partie. Dans le détail, les Neuchâteloises s’imposent 18-25, 25-17, 25-12, 25-17.

Avec ce nouveau succès en poche, le NUC poursuit sa folle série en championnat. La formation de Laura Girolami a désormais remporté 14 victoires en autant de matches de Ligue A disputés cette saison. Les Neuchâteloises se rassurent aussi avant les grosses échéances à venir. Elles recevront Lugano dimanche en quart de finale de la Coupe de Suisse, avant d’accueillir Mulhouse, leader du championnat de France, mercredi soir en play-off aller de CEV Cup. /gjo


Le télégramme de la rencontre.

Le classement de Ligue A.


 

