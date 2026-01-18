Victoire facile pour le NUC

Le NUC gagne encore en championnat ! Quatre jours après avoir décroché son ticket pour les play-off de CEV Cup de volleyball, les Neuchâteloises ont disposé de Cheseaux 3-0 dimanche à la Riveraine pour leur retour au championnat de Ligue A. Les filles de Laura Girolami n’ont pas fait de détails face au 6e du classement. Alix De Micheli et ses coéquipières l’ont emporté 25-16, 25-21, 25-16 en à peine plus d’une heure de jeu.

Ce nouveau succès, le 13e en autant de matches disputés cette saison, permet au NUC de conforter sa place de leader incontesté du championnat. Les Neuchâteloises caracolent en tête du classement avec cinq points d’avance sur Kanti Schaffhouse et un match en moins.

Les matches vont maintenant s’enchaîner pour le NUC. La formation de la Riveraine retrouvera d’abord Genève mercredi en championnat, puis Lugano en Coupe de Suisse dimanche, avant de retrouver Mulhouse en Coupe d’Europe. Tout un programme ! /gjo





Le télégramme de la rencontre.

Le classement de Ligue A.