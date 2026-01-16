Horaires connus pour le NUC en Coupe d’Europe

Le NUC est fixé. La formation de Laura Girolami connaît désormais l’horaire de son duel de play-off de CEV Cup de volleyball à venir face à Mulhouse. Le club de la Riveraine accueillera le match aller de cet affrontement de Coupe d’Europe le mercredi 28 janvier à 20h. Les Neuchâteloises se rendront ensuite en Alsace, une semaine plus tard, le mercredi 4 février à 19h, pour le match retour.

Deux rencontres que vous pourrez suivre en direct sur RTN. /gjo