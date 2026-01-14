Le NUC passe de justesse en Coupe d’Europe

Ça passe pour le NUC en Coupe d’Europe ! Le club de volleyball de la Riveraine est venu à bout d’Asterix Avo Beveren mercredi soir en huitième de finale de CEV Cup. Mais les filles de Laura Girolami sont passées par toutes les émotions en Belgique. Elles se sont d’abord inclinées 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) avant de remporter un « golden set » décisif sur le score de 15-12.

Élimination toute proche

Au final, le succès 3-1 du NUC lors du match aller à la Riveraine aura été salvateur. Il aura offert aux Neuchâteloises l’opportunité de disputer ce fameux « golden set » et une chance supplémentaire de sauver sa peau dans cette compétition européenne.

Avec cette issue favorable, le NUC oubliera volontiers qu’il a concédé mercredi sa première défaite depuis novembre 2024, toutes compétitions confondues.

Un immense défi à venir

Ce succès permet au NUC d’accéder aux play-off de cette CEV Cup, une nouvelle double confrontation dont le vainqueur accédera aux quarts de finale. Lors de ce duel, les Neuchâteloises feront face à Mulhouse, leader invaincu du championnat de France. Le match aller aura lieu le mercredi 28 janvier à la Riveraine, le match retour une semaine plus tard en Alsace. /gjo