Le NUC passe de justesse en Coupe d’Europe

Les volleyeuses neuchâteloises ont eu très chaud mercredi soir en huitième de finale retour ...
Le NUC passe de justesse en Coupe d’Europe

Les volleyeuses neuchâteloises ont eu très chaud mercredi soir en huitième de finale retour de la CEV Cup. Elles ont perdu 3-0 sur le terrain d’Asterix Avo Beveren avant de remporter le « golden set » décisif face aux Belges et de décrocher leur ticket pour la suite de la compétition.

Les joueuses du NUC ont eu très chaud mercredi en Belgique, mais elles poursuivront bel et bien leur aventure européenne. (Photo : Jonathan Vallat) Les joueuses du NUC ont eu très chaud mercredi en Belgique, mais elles poursuivront bel et bien leur aventure européenne. (Photo : Jonathan Vallat)

Ça passe pour le NUC en Coupe d’Europe ! Le club de volleyball de la Riveraine est venu à bout d’Asterix Avo Beveren mercredi soir en huitième de finale de CEV Cup. Mais les filles de Laura Girolami sont passées par toutes les émotions en Belgique. Elles se sont d’abord inclinées 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) avant de remporter un « golden set » décisif sur le score de 15-12. 

Élimination toute proche

Au final, le succès 3-1 du NUC lors du match aller à la Riveraine aura été salvateur. Il aura offert aux Neuchâteloises l’opportunité de disputer ce fameux « golden set » et une chance supplémentaire de sauver sa peau dans cette compétition européenne.

Avec cette issue favorable, le NUC oubliera volontiers qu’il a concédé mercredi sa première défaite depuis novembre 2024, toutes compétitions confondues.

Un immense défi à venir

Ce succès permet au NUC d’accéder aux play-off de cette CEV Cup, une nouvelle double confrontation dont le vainqueur accédera aux quarts de finale. Lors de ce duel, les Neuchâteloises feront face à Mulhouse, leader invaincu du championnat de France. Le match aller aura lieu le mercredi 28 janvier à la Riveraine, le match retour une semaine plus tard en Alsace. /gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Le NUC veut finir le travail

Le NUC veut finir le travail

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Actualités suivantes

Le NUC veut finir le travail

Le NUC veut finir le travail

Volleyball    Actualisé le 14.01.2026 - 13:08

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 13.01.2026 - 06:14

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 12.01.2026 - 09:34

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 08.01.2026 - 08:24

Articles les plus lus

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Volleyball    Actualisé le 07.01.2026 - 11:49

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 08.01.2026 - 08:24

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 12.01.2026 - 09:34

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 13.01.2026 - 06:14

L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

Volleyball    Actualisé le 06.01.2026 - 11:32

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Volleyball    Actualisé le 07.01.2026 - 11:49

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Le NUC régale en Coupe d’Europe

Volleyball    Actualisé le 08.01.2026 - 08:24

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Volleyball    Actualisé le 12.01.2026 - 09:34

Colombier Volley gagne enfin

Colombier Volley gagne enfin

Volleyball    Actualisé le 03.01.2026 - 22:54

Le NUC n'a fait qu'une bouchée de Toggenburg

Le NUC n'a fait qu'une bouchée de Toggenburg

Volleyball    Actualisé le 04.01.2026 - 18:56

L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

Volleyball    Actualisé le 06.01.2026 - 11:32

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Volleyball    Actualisé le 07.01.2026 - 11:49