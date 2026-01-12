Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Suisse de volleyball est connu. Les filles ...
Tirage au sort favorable pour le NUC mais pas pour Colombier Volley

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Suisse de volleyball est connu. Les filles du NUC recevront Lugano. Colombier Volley se rendra dans la salle de TSV Jona 

Les filles du NUC auront à nouveau l'avantage du terrain en Coupe. (Photo : Jonathan Vallat).  Les filles du NUC auront à nouveau l'avantage du terrain en Coupe. (Photo : Jonathan Vallat). 

Les volleyeuses du NUC auront l’avantage de la salle en quarts de finale de la Coupe de Suisse, mais pas Colombier Volley. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi.

Invaincu cette saison toutes compétitions confondues, le NUC recevra Lugano. Les Tessinoises occupent actuellement le cinquième rang du classement de Ligue A. C’est la seule formation qui est parvenue à grappiller un point aux Neuchâteloises, cette saison en championnat.

Côté masculin, Colombier Volley se rendra dans la salle de TSV Jona. Le club st-gallois occupe, lui aussi, la cinquième place en Ligue A alors que Colombier Volley est scotché à la dernière place. En championnat, les joueurs Matteo Cacchiarelli ont été battus deux fois par leur adversaire cette saison. /mne


 

