Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Les volleyeuses du NUC recevaient Cheseaux en 8es de finale de la Coupe de Suisse féminine dimanche à salle de La Riveraine. Les joueuses de Laura Girolami n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe vaudoise, actuelle sixième du championnat de Ligue A. Elles ont gagné en trois manches, 25-18 25-14 15-16.





Côté masculin, la tâche de Colombier Volley était nettement plus aisée. Le club du Littoral -qui milite en Ligue A - s’est déplacé dans la salle de Morat, une formation de 1re ligue. Il a fait parler la différence de hiérarchie pour s’imposer en trois sets, soit 25-21 25-23 25-10. /mne