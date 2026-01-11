Le NUC et Colombier Volley qualifiés en Coupe de Suisse

Les deux clubs neuchâtelois de volleyball se sont qualifiés sans difficulté pour leur quart ...
Les deux clubs neuchâtelois de volleyball se sont qualifiés sans difficulté pour leur quart de finale respectif de la Coupe, après des victoires sans appel sur le score de 3-0.

Une semaine après sa première victoire en championnat, Colombier volley se qualifie en Coupe. 

Les volleyeuses du NUC recevaient Cheseaux en 8es de finale de la Coupe de Suisse féminine dimanche à salle de La Riveraine. Les joueuses de Laura Girolami n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe vaudoise, actuelle sixième du championnat de Ligue A. Elles ont gagné en trois manches, 25-18 25-14 15-16.


Côté masculin, la tâche de Colombier Volley était nettement plus aisée. Le club du Littoral -qui milite en Ligue A - s’est déplacé dans la salle de Morat, une formation de 1re ligue. Il a fait parler la différence de hiérarchie pour s’imposer en trois sets, soit 25-21 25-23 25-10. /mne


