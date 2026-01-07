Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

La formation de la Riveraine accueille le club belge d’Asterix Avo Beveren mercredi soir en huitième de finale aller de la CEV Cup de volleyball. Une confrontation que les volleyeuses neuchâteloises attendent avec impatience.
Le NUC retrouve la scène continentale. Le club de la Riveraine reçoit les Belges d’Asterix Avo Beveren mercredi en huitième de finale aller de la CEV Cup de volleyball. Un mois après avoir facilement disposé de ZOK Gacko au premier tour, les Neuchâteloises veulent enchaîner.
Les protégées de Laura Girolami sont toutefois prévenues. Leur adversaire du jour n’est autre que le leader actuel de la première division belge. Autrement dit, cet affrontement opposera deux équipes en pleine confiance, puisque le NUC trône également dans le siège de leader du championnat national. « On s’attend à être challengée », lance d’ailleurs la passeuse du NUC, Natalie Hayward. « Si Beveren est encore en course à ce stade de la CEV Cup, c’est parce que c’est une bonne équipe », prévient l’Américaine.
Natalie Hayward : « C’est toujours spécial pour un club de jouer la Coupe d’Europe. »
Même si le défi est de taille, les Neuchâteloises ont de quoi aborder ce match avec confiance. Invaincu depuis le début de la saison, le club de la Riveraine marche sur l’eau. « C’est assez remarquable, on ne commence pas une saison en espérant tout gagner », note Natalie Hayward.
Une passeuse qui monte en puissance
Arrivée l’été dernier pour remplacer Méline Pierret à la passe, Natalie Hayward a gentiment pris ses marques au sein de sa nouvelle formation. « Ce que je veux, c’est progresser à chaque fois que j’entre sur le terrain. Je me sens de mieux en mieux avec mes coéquipières », apprécie la joueuse.
« On va jouer fort et donner tout ce qu’on a. »
Le NUC accueillera donc le club belge ce mercredi avant de disputer le match retour à l’extérieur la semaine prochaine. Une configuration qui ne dérange pas Natalie Hayward, au contraire : « Je suis contente de jouer à domicile en premier, afin de montrer à notre public ce dont on est capable », lance l’Américaine.
Le coup d’envoi de cette rencontre entre le NUC et Asterix Avo Beveren sera donné mercredi soir à 20h. Une rencontre à suivre en direct dès 19h45 sur RTN. /gjo