Le NUC veut poursuivre l’aventure européenne

Le NUC retrouve la scène continentale. Le club de la Riveraine reçoit les Belges d’Asterix Avo Beveren mercredi en huitième de finale aller de la CEV Cup de volleyball. Un mois après avoir facilement disposé de ZOK Gacko au premier tour, les Neuchâteloises veulent enchaîner.

Les protégées de Laura Girolami sont toutefois prévenues. Leur adversaire du jour n’est autre que le leader actuel de la première division belge. Autrement dit, cet affrontement opposera deux équipes en pleine confiance, puisque le NUC trône également dans le siège de leader du championnat national. « On s’attend à être challengée », lance d’ailleurs la passeuse du NUC, Natalie Hayward. « Si Beveren est encore en course à ce stade de la CEV Cup, c’est parce que c’est une bonne équipe », prévient l’Américaine.