L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

Légende du volleyball suisse pour avoir été la première à évoluer à l’étranger, la Neuchâteloise ...
Légende du volleyball suisse pour avoir été la première à évoluer à l’étranger, la Neuchâteloise part à la retraite à la fin du mois. Anne-Sylvie Monnet quitte son poste de cheffe du sport de performance à Swiss Volley, qu’elle occupait depuis 2003, avec de belles améliorations à son actif.

C’est une page qui se tourne pour le volleyball suisse. Anne-Sylvie Monnet va prendre sa retraite à la fin du mois. L’ancienne internationale est la cheffe du sport de performance à Swiss Volley depuis 2003. Première volleyeuse suisse à avoir joué à l’étranger, la Neuchâteloise estime que son sport a beaucoup évolué et dans le bon sens ces 22 dernières années. « On est parti de pas grand-chose, suite à la presque faillite de la fédération », rappelle Anne-Sylvie Monnet dans « La Matinale » ce mardi. Elle tient à relever « la mise en place de structures de formation de la relève », mais aussi « les excellents résultats que l’on a pu obtenir avec nos équipes nationales de volleyball et de beachvolley ». Des résultats qui sont pour l’ancienne professionnelle le grand point qu’elle retiendra de son long passage à Swiss Volley.

Anne-Sylvie Monnet cède sa place à Aïda Shouk, entrée en fonction le 1er décembre 2025. La Neuchâteloise voit comme défi principal pour sa successeure le maintien de tout ce qui a été mis en place et amélioré ces dernières années. Le tout, avec un budget moins important.

Quant à son futur à elle, Anne-Sylvie Monnet ne peut l’imaginer sans volleyball. Elle profitera également de se reposer et de s’adonner à une autre de ses passions : la lecture. /lgn


 

