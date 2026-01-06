L’heure de la retraite a sonné pour Anne-Sylvie Monnet

Anne-Sylvie Monnet cède sa place à Aïda Shouk, entrée en fonction le 1er décembre 2025. La Neuchâteloise voit comme défi principal pour sa successeure le maintien de tout ce qui a été mis en place et amélioré ces dernières années. Le tout, avec un budget moins important.

Quant à son futur à elle, Anne-Sylvie Monnet ne peut l’imaginer sans volleyball. Elle profitera également de se reposer et de s’adonner à une autre de ses passions : la lecture. /lgn