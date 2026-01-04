Le NUC n'a fait qu'une bouchée de Toggenburg

Le NUC n'a pas fait durer le plaisir pour son premier match de championnat de l'année 2026 à la Riveraine. Les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 (25-15, 25-16, 25-11) dimanche face aux Saint-Galloises de Toggenburg, avant-dernières du classement de ligue A. Les championnes de Suisse en titre restent invaincues cette saison en championnat. Mercredi à 20h, les joueuses de Laura Girolami recevront les Belges de Beveren en huitième de finale aller de la CEV Cup. /vco





Les statistiques du match

Le classement