Colombier Volley gagne enfin

Il aura fallu 12 matches de championnat, mais Colombier Volley a fini par y arriver : les volleyeurs neuchâtelois ont remporté leurs premiers points et leur première victoire de la saison en Ligue A masculine. Les joueurs de Matteo Cacchiarelli sont allés s'imposer 3-2 (23-25, 25-22, 27-25, 29-31, 15-9) à Saint-Gall samedi, chez l'avant-dernier de l'élite. Le 17 janvier, les Colombinois tenteront d'enchaîner contre le sixième de la hiérarchie, le LUC, à Lausanne. /vco





Les statistiques du match

Le classement