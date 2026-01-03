Colombier Volley gagne enfin

Les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont remporté leurs premiers points et leur première victoire ...
Colombier Volley gagne enfin

Les joueurs de Matteo Cacchiarelli ont remporté leurs premiers points et leur première victoire de la saison de Ligue A masculine de volleyball en s'imposant 3-2 à Saint-Gall, samedi. 

Danail Dimov et Colombier Volley peuvent souffler après leur succès à Saint-Gall (photo : archives). Danail Dimov et Colombier Volley peuvent souffler après leur succès à Saint-Gall (photo : archives).

Il aura fallu 12 matches de championnat, mais Colombier Volley a fini par y arriver : les volleyeurs neuchâtelois ont remporté leurs premiers points et leur première victoire de la saison en Ligue A masculine. Les joueurs de Matteo Cacchiarelli sont allés s'imposer 3-2 (23-25, 25-22, 27-25, 29-31, 15-9) à Saint-Gall samedi, chez l'avant-dernier de l'élite. Le 17 janvier, les Colombinois tenteront d'enchaîner contre le sixième de la hiérarchie, le LUC, à Lausanne. /vco


Les statistiques du match

Le classement


