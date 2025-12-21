Le NUC intouchable dans le derby

Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé des Jurassiennes du VFM 3-0, dimanche à la Riveraine ...
Les volleyeuses neuchâteloises ont disposé des Jurassiennes du VFM 3-0, dimanche à la Riveraine en Ligue A de volleyball.

Le NUC domine le VFM dimanche soir à la Riveraine. Les protégées de Laura Girolami restent intouchables en Ligue A de volleyball. Elles ont battu les Jurassiennes 3-0 (25-20, 25-15 et 25-21).

Détails suivront...


 

