Le NUC intouchable dans le derby

Rubriques liées
NUC, Volleyball
Le NUC domine le VFM dimanche soir à la Riveraine. Les protégées de Laura Girolami restent intouchables en Ligue A de volleyball. Elles ont battu les Jurassiennes 3-0 (25-20, 25-15 et 25-21).
Détails suivront...
21.12.2025 - 19:23
