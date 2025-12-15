Un duel de ligue A pour le NUC en Coupe

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball a été effectué ...
Un duel de ligue A pour le NUC en Coupe

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball a été effectué ce lundi. Le NUC recevra le VBC Cheseaux, alors que Colombier Volley affrontera le club de 1re ligue de Morat. Les deux matches auront lieu le 11 janvier.

Laura Girolami retrouvera son ancien club en huitième de finale de la Coupe de Suisse, le VBC Cheseaux.  (Photo : Jonathan Vallat) Laura Girolami retrouvera son ancien club en huitième de finale de la Coupe de Suisse, le VBC Cheseaux.  (Photo : Jonathan Vallat)

Un derby romand de ligue A pour le NUC en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball. Pour leur entrée dans la compétition, les Neuchâteloises recevront à La Riveraine le VBC Cheseaux, ancien club de leur coach Laura Girolami.

De son côté, Colombier Volley a hérité d’un tirage clément ce lundi : les joueurs du Littoral iront affronter l’équipe de 1re ligue de Morat. Ces deux rencontres se joueront le 11 janvier 2026. /lgn


Les affiches des huitièmes de finale


 

