Un duel de ligue A pour le NUC en Coupe

Un derby romand de ligue A pour le NUC en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball. Pour leur entrée dans la compétition, les Neuchâteloises recevront à La Riveraine le VBC Cheseaux, ancien club de leur coach Laura Girolami.

De son côté, Colombier Volley a hérité d’un tirage clément ce lundi : les joueurs du Littoral iront affronter l’équipe de 1re ligue de Morat. Ces deux rencontres se joueront le 11 janvier 2026. /lgn





Les affiches des huitièmes de finale