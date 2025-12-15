Le NUC s’impose au Tessin

Les joueuses de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 dimanche en Ligue A féminine de volleyball.
Les filles de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 en terres tessinoises. (Photo : Jonathan Vallat)
Nouvelle victoire pour le NUC en Ligue A de volleyball. Les Neuchâteloises ont battu Lugano 3-0 (21-25 18-25 17-25) dimanche au Tessin. Les joueuses de Laura Girolami occupent toujours la première place du classement. /sma
Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.