Le NUC s’impose au Tessin

Les joueuses de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 dimanche en Ligue A féminine de volleyball ...
Les joueuses de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 dimanche en Ligue A féminine de volleyball.

Les filles de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 en terres tessinoises. (Photo : Jonathan Vallat) Les filles de Laura Girolami ont battu Lugano 3-0 en terres tessinoises. (Photo : Jonathan Vallat)

Nouvelle victoire pour le NUC en Ligue A de volleyball. Les Neuchâteloises ont battu Lugano 3-0 (21-25 18-25 17-25) dimanche au Tessin. Les joueuses de Laura Girolami occupent toujours la première place du classement. /sma

 


