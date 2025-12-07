Le NUC s’impose facilement face à Guin

Les filles de Laura Girolami se sont imposées en trois sets face à Guin ce dimanche en Ligue ...
Le NUC s’impose facilement face à Guin

Les filles de Laura Girolami se sont imposées en trois sets face à Guin ce dimanche en Ligue A féminine de volleyball.

NUC, Laura Girolami (Photo : Jonathan Vallat) NUC, Laura Girolami (Photo : Jonathan Vallat)

Dimanche victorieux à la Riveraine pour les joueuses du NUC. Elle se sont imposées en trois sets face à Guin (29-27, 25-14, 25-16). Les Neuchâteloises confirment ainsi leur place de leader en Ligue A féminine de volleyball.


Actualisé le

 

