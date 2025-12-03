Le NUC peut même se permettre de perdre

Achever le bon travail entrepris en Bosnie Herzégovine. C’est la mission du NUC ce mercredi à La Riveraine face à Gacko, en 16es de finale de la CEV Cup. Au poste de libéro, Caroline Delley devrait à nouveau tenir un rôle déterminant.
Le NUC a rendez-vous avec l’Europe ! En match retour des 16es de finale de la CEV Cup, les volleyeuses neuchâteloises reçoivent les Bosniennes de Gacko à 20 heures ce mercredi à la salle de La Riveraine.
Lors du match aller, une semaine plus tôt dans les Balkans, les joueuses de Laura Girolami n’avaient fait qu’une bouchée de leur adversaire, s’imposant aisément en trois sets en moins d’une heure. La qualification pour le tour suivant ne devrait pas leur poser trop de problème. Les Neuchâteloises peuvent même se permettre de perdre par 3-2. L’équipe bosnienne est largement à leur portée : « Son niveau est à peu près équivalent à une formation de bas de tableau de Ligue A. Mais on ne va pas se reposer pour autant, on prépare ce match comme les autres échéances », juge la libéro Caroline Delley.
Caroline Delley : « Sans la concentration, on ne pourra pas gagner. »
L’équipe de Gacko produit un volley à « l’ancienne », avec des balles jouées très hautes : « C’est beaucoup plus lent et les joueuses bougent également de manière différente. Nous devons aussi nous adapter parce qu’à l’inverse, nous jouons généralement très rapidement », explique encore Caroline Delley.
À la réception, l’étudiante de 20 ans devrait à nouveau tenir un rôle déterminant. Elle avait été propulsée sur le devant de la scène il y a deux ans, par la force des choses, à la suite de la blessure de Fabiana Mottis. Reléguée au rang de numéro deux la saison dernière, Caroline Delley s’affirme aujourd’hui comme la titulaire incontestable au poste de libéro : « En début de saison, j’avais le sentiment d’avoir plus de pression qu’avant. Mais honnêtement, je prends maintenant juste du plaisir de jouer les matches. J’ai retrouvé mon niveau. »
La saison dernière, Caroline Delley était donc en concurrence avec Fabiana Mottis. Elle a moins joué, ce qui peut aussi altérer la confiance, mais le niveau de jeu était toujours là : « C’était plus dans ma tête que le doute s’est installé. Il y a forcément des hauts et des bas et parfois on ne sait pas pourquoi on ne joue pas. »
« Quand je me revois il y a deux ans, j’ai l’impression que c’est un bébé sur le terrain. »
En cas de qualification pour les 8es de finale de la CEV Cup, le NUC affrontera le vainqueur de la double confrontation entre les Belges de Beveren et les Serbes d’Obrenovac.
NUC – Gacko : c’est à vivre en direct sur RTN ce mercredi dès 19h45. /mne