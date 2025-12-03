Le NUC peut même se permettre de perdre

L’équipe de Gacko produit un volley à « l’ancienne », avec des balles jouées très hautes : « C’est beaucoup plus lent et les joueuses bougent également de manière différente. Nous devons aussi nous adapter parce qu’à l’inverse, nous jouons généralement très rapidement », explique encore Caroline Delley.

À la réception, l’étudiante de 20 ans devrait à nouveau tenir un rôle déterminant. Elle avait été propulsée sur le devant de la scène il y a deux ans, par la force des choses, à la suite de la blessure de Fabiana Mottis. Reléguée au rang de numéro deux la saison dernière, Caroline Delley s’affirme aujourd’hui comme la titulaire incontestable au poste de libéro : « En début de saison, j’avais le sentiment d’avoir plus de pression qu’avant. Mais honnêtement, je prends maintenant juste du plaisir de jouer les matches. J’ai retrouvé mon niveau. »

La saison dernière, Caroline Delley était donc en concurrence avec Fabiana Mottis. Elle a moins joué, ce qui peut aussi altérer la confiance, mais le niveau de jeu était toujours là : « C’était plus dans ma tête que le doute s’est installé. Il y a forcément des hauts et des bas et parfois on ne sait pas pourquoi on ne joue pas. »