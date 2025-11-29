Le NUC enchaîne en championnat

Après des débuts européens convaincants mercredi, les Neuchâteloises n'ont pas laissé un seul ...
Le NUC enchaîne en championnat

Après des débuts européens convaincants mercredi, les Neuchâteloises n'ont pas laissé un seul set aux Bâloises de Sm'Aesch Pfeffingen, samedi à l'extérieur, en Ligue A féminine de volleyball.

Maia Dvoracek et le NUC sont toujours invaincues cette saison en championnat (photo : archives, Jonathan Vallat).  Maia Dvoracek et le NUC sont toujours invaincues cette saison en championnat (photo : archives, Jonathan Vallat). 

Le NUC n'est ni fatigué, ni lassé des victoires. Après leurs probants débuts européens en CEV Cup, mercredi en Bosnie face à ZOK Gacko (succès 3-0), les joueuses de Laura Girolami ont retrouvé sans difficulté le chemin de la victoire en championnat de Ligue A féminine de volleyball, samedi à l'extérieur face à Sm'Aesch Pfeffinen. Les visiteuses se sont imposées 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) en terres bâloises. Elles mènent le bal au classement avec huit succès en autant de rencontres. Prochain rendez-vous pour les supporters des « orange » : mercredi 3 décembre à la Riveraine pour le match retour des 16es de finale de la CEV Cup contre les Bosniennes de ZOK Gacko. /vco


