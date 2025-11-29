Le NUC enchaîne en championnat

Le NUC n'est ni fatigué, ni lassé des victoires. Après leurs probants débuts européens en CEV Cup, mercredi en Bosnie face à ZOK Gacko (succès 3-0), les joueuses de Laura Girolami ont retrouvé sans difficulté le chemin de la victoire en championnat de Ligue A féminine de volleyball, samedi à l'extérieur face à Sm'Aesch Pfeffinen. Les visiteuses se sont imposées 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) en terres bâloises. Elles mènent le bal au classement avec huit succès en autant de rencontres. Prochain rendez-vous pour les supporters des « orange » : mercredi 3 décembre à la Riveraine pour le match retour des 16es de finale de la CEV Cup contre les Bosniennes de ZOK Gacko. /vco