Le NUC impérial en CEV Cup

Le NUC s’est montré impérial face à ZOK Gacko. Mercredi, lors du match aller des 16es de finale de la CEV Cup, les volleyeuses neuchâteloises l’ont emporté 3-0, dans le détail 25-13, 25-15, 25-19. Dans cette rencontre, les joueuses de Laura Girolami ont instantanément pris les choses en main. Dans le premier set, elles ont mené 6-0 avant de concéder leur premier point. Les volleyeuses en orange ont ensuite déroulé sans jamais être véritablement inquiétées par ZOK Gacko. Pour preuve, les Neuchâteloises ont terminé cette rencontre en moins d'une heure.

Le match retour de cet affrontement aura lieu le 3 décembre à 20h à La Riveraine. /yca





Le télégramme du match