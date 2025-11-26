Le NUC impérial en CEV Cup

Le club de volleyball de La Riveraine s’est imposé 3-0 contre les Bosniennes de ZOK Gacko lors ...
Le NUC impérial en CEV Cup

Le club de volleyball de La Riveraine s’est imposé 3-0 contre les Bosniennes de ZOK Gacko lors de sa première rencontre européenne de la saison, mercredi en 16e de finale de la CEV Cup.

Maia Dvoracek s'est mise en valeur sur cette rencontre de CEV Cup, elle a inscrit 14 points. (Photo : Jonathan Vallat) Maia Dvoracek s'est mise en valeur sur cette rencontre de CEV Cup, elle a inscrit 14 points. (Photo : Jonathan Vallat)

Le NUC s’est montré impérial face à ZOK Gacko. Mercredi, lors du match aller des 16es de finale de la CEV Cup, les volleyeuses neuchâteloises l’ont emporté 3-0, dans le détail 25-13, 25-15, 25-19. Dans cette rencontre, les joueuses de Laura Girolami ont instantanément pris les choses en main. Dans le premier set, elles ont mené 6-0 avant de concéder leur premier point. Les volleyeuses en orange ont ensuite déroulé sans jamais être véritablement inquiétées par ZOK Gacko. Pour preuve, les Neuchâteloises ont terminé cette rencontre en moins d'une heure. 

Le match retour de cet affrontement aura lieu le 3 décembre à 20h à La Riveraine. /yca


Le NUC remporte son duel au sommet

Premier vrai test en championnat pour le NUC

Promenade de santé pour le NUC

Le NUC s’impose à Cheseaux

