Adversaire européen à la portée du NUC

Les volleyeuses du NUC sont en Bosnie. Les Neuchâteloises affrontent Zok Gacko, en 16es de finale aller de la CEV Cup, ce mercredi soir à 18 heures. Elles entament cette nouvelle campagne européenne gonflées à bloc. Dimanche dernier dans le match au sommet du championnat de Ligue A, les volleyeuses neuchâteloises ont acquis une victoire de référence contre Kanti Schaffhouse, terrassant leur adversaire en trois sets très bien maîtrisés.

Avant de se battre à l’échelon continental, le NUC a livré une prestation qui accroît son capital confiance : « C’est toujours plus facile d’aller de l’avant lorsque l’équipe et le staff réalisent une performance de ce type », admet la coach Laura Girolami. « Cela nous permet de pousser encore les filles. D’ailleurs, je suis persuadée que nous pouvons encore améliorer notre niveau, le championnat est encore long. »