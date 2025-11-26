Adversaire européen à la portée du NUC

Le NUC entame une nouvelle campagne européenne ce mercredi en Bosnie. La coach Laura Girolami est rassurée par le niveau de son équipe. Les volleyeuses neuchâteloises avaient livré un match au sommet de référence dimanche en championnat.
Les volleyeuses du NUC sont en Bosnie. Les Neuchâteloises affrontent Zok Gacko, en 16es de finale aller de la CEV Cup, ce mercredi soir à 18 heures. Elles entament cette nouvelle campagne européenne gonflées à bloc. Dimanche dernier dans le match au sommet du championnat de Ligue A, les volleyeuses neuchâteloises ont acquis une victoire de référence contre Kanti Schaffhouse, terrassant leur adversaire en trois sets très bien maîtrisés.
Avant de se battre à l’échelon continental, le NUC a livré une prestation qui accroît son capital confiance : « C’est toujours plus facile d’aller de l’avant lorsque l’équipe et le staff réalisent une performance de ce type », admet la coach Laura Girolami. « Cela nous permet de pousser encore les filles. D’ailleurs, je suis persuadée que nous pouvons encore améliorer notre niveau, le championnat est encore long. »
Laura Girolami : « Les filles ont la tête sur les épaules. »
Les volleyeuses du NUC ont certes acquis un succès de référence dimanche, mais c’était à domicile avec le soutien de 1'200 spectateurs, face à une formation que les volleyeuses neuchâteloises connaissent très bien. Le contexte est aujourd’hui différent : une rencontre de Coupe d’Europe présente toujours une part d’inconnue surtout à l’extérieur : « On ne connaît pas grand-chose sur notre adversaire », reconnaît la capitaine du NUC, Alix de Micheli. « Si on pose un bon bloc et une bonne défense, cela devrait aller. Il faut aussi que l’on impose notre vitesse. »
Alix de Micheli : « L’objectif, c’est vraiment trois points à l’extérieur. »
Laura Girolami a pu se procurer les quelques rares vidéos des matchs de Gacko. La coach du NUC s’est forgée une petite idée sur le potentiel d’une équipe, représentative d’une ville et même d’une région de moins de 10'000 habitants, triple championne nationale en titre de Bosnie : « On aura les diagonales et les ailières à canaliser, qui sont de grandes joueuses. Mais c’est une équipe qui joue des balles assez hautes, lentes. Cela sera pour nous plus facile de poser notre défense, par rapport au championnat de Suisse où c’est en général plus rapide », assure encore Laura Girolami.
Laura Girolami : « Le niveau du championnat national de Bosnie est moins élevé qu’en Suisse. »
Le coup d’envoi de cette rencontre européenne entre Zok Gacko et le NUC est donné à 18 heures, ce mercredi. /mne