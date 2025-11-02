Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 dimanche à domicile contre la formation zurichoise ...
Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Les Neuchâteloises se sont imposées 3-0 dimanche à domicile contre la formation zurichoise, en Ligue A féminine de volleyball.

Gabrielle Attieh et le NUC se sont facilement imposés ce dimanche à la Riveraine. Gabrielle Attieh et le NUC se sont facilement imposés ce dimanche à la Riveraine.

Il y avait de l'ambiance mais pas de suspense, dimanche à la Riveraine, à Neuchâtel. Le NUC a battu les Zurichoises de Volleyball Academy 3-0 (25-14, 25-8, 25-12) en Ligue A féminine de volleyball. Il n'y a donc pas eu photo dans le duel des extrêmes. Le NUC est déjà en tête de la hiérarchie avec 11 points en quatre matches et les Zurichoises ferment la marche avec aucun point. Samedi prochain, les joueuses de Laura Girolami joueront sur le terrain du VBC Cheseaux. /vco


 

