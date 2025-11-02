Le NUC tranquille à la Riveraine contre Volleyball Academy

Il y avait de l'ambiance mais pas de suspense, dimanche à la Riveraine, à Neuchâtel. Le NUC a battu les Zurichoises de Volleyball Academy 3-0 (25-14, 25-8, 25-12) en Ligue A féminine de volleyball. Il n'y a donc pas eu photo dans le duel des extrêmes. Le NUC est déjà en tête de la hiérarchie avec 11 points en quatre matches et les Zurichoises ferment la marche avec aucun point. Samedi prochain, les joueuses de Laura Girolami joueront sur le terrain du VBC Cheseaux. /vco