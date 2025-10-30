Le NUC connaît son adversaire en Coupe d’Europe

Le club de la Riveraine défiera le ZOK Gacko RD Swisslion, un club de Bosnie-Herzégovine, en ...
Le club de la Riveraine défiera le ZOK Gacko RD Swisslion, un club de Bosnie-Herzégovine, en 16e de finale de la CEV Cup de volleyball. Le match retour aura lieu à Neuchâtel, le 3 décembre.

Le NUC et son public de la Riveraine retrouveront la Coupe d'Europe le 3 décembre lors du match retour des 16es de finale de la CEV Cup. (Photo : Albin Tissier) Le NUC et son public de la Riveraine retrouveront la Coupe d'Europe le 3 décembre lors du match retour des 16es de finale de la CEV Cup. (Photo : Albin Tissier)

Le NUC est fixé. Le club de la Riveraine connaît l’adversaire qui l’attend au premier tour de la CEV Cup de volleyball. Les Neuchâteloises affronteront le ZOK Gacko Swisslion, une équipe de Bosnie-Herzégovine qui vient d’être éliminée de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu entre les 25 et 27 novembre. Quant au match retour, il est d’ores et déjà fixé au mercredi 3 décembre à la Riveraine. /gjo


 

