Le NUC prend la tête

Les volleyeuses neuchâteloises n’ont fait qu’une bouchée de Toggenburg, samedi en Ligue A. ...
Le NUC prend la tête

Les volleyeuses neuchâteloises n’ont fait qu’une bouchée de Toggenburg, samedi en Ligue A. Elles ont croqué les St-Galloises, en trois sets rondement menés.

Le NUC était en démonstration contre Toggenburg. k (Photo : Jonathan Vallat) Le NUC était en démonstration contre Toggenburg. k (Photo : Jonathan Vallat)

Les volleyeuses du NUC étaient en démonstration samedi sur sol st-gallois.  Elles ont balayé Toggenburg 3-0 (25-14 25-15 25-16) lors de la troisième journée du championnat de Ligue A féminine. Les protégées de Laura Girolami bouclent ainsi une semaine en or : après avoir soulevé le trophée de la Supercoupe une semaine plus tôt, elles avaient encore battu le VFM mercredi dans les Franches-Montagnes. Et surtout, le NUC profite de la sèche défaite de Sm’Aesch – Pfeffingen, à Schaffhouse, pour prendre le commandement du classement. /mne


La feuille de match
Le classement


 

