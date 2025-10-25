Le NUC prend la tête

Les volleyeuses du NUC étaient en démonstration samedi sur sol st-gallois. Elles ont balayé Toggenburg 3-0 (25-14 25-15 25-16) lors de la troisième journée du championnat de Ligue A féminine. Les protégées de Laura Girolami bouclent ainsi une semaine en or : après avoir soulevé le trophée de la Supercoupe une semaine plus tôt, elles avaient encore battu le VFM mercredi dans les Franches-Montagnes. Et surtout, le NUC profite de la sèche défaite de Sm’Aesch – Pfeffingen, à Schaffhouse, pour prendre le commandement du classement. /mne