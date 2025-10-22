Le NUC s’offre le derby face au VFM

Le NUC assure. Malgré la perte de la deuxième manche, les Neuchâteloises de Ligue A ont assuré ...
Malgré la perte de la deuxième manche, les Neuchâteloises de Ligue A ont assuré l’essentiel en s’imposant 3-1 face au Volleyball Franches-Montagnes mercredi soir à Saignelégier.

Les joueuses du NUC ont pu lever les bras après leur victoire mercredi soir dans le derby. (photo d'archives : Albin Tissier)  Les joueuses du NUC ont pu lever les bras après leur victoire mercredi soir dans le derby. (photo d'archives : Albin Tissier) 

Le NUC enchaîne. Le club de la Riveraine a disposé du Volleyball Franches-Montagnes 3-1 mercredi soir en Ligue A. À Saignelégier, les protégées de Laura Girolami n’ont pas réalisé le match parfait. Après le gain facile du premier set, les joueuses du NUC ont connu une baisse de régime coupable dans la deuxième manche. Heureusement, elles ont ensuite su appuyer sur l’accélérateur pour s’offrir ce premier derby de l’Arc jurassien de la saison. Dans le détail, les Neuchâteloises s’imposent finalement 25-13, 22-25, 25-17, 25-14.

Grâce à ce succès, le NUC poursuit son très bon début de saison. Les Neuchâteloises signent leur deuxième victoire en championnat en autant de matches, sans oublier, bien sûr, leur victoire en Supercoupe il y a seulement quatre jours.

Au classement, l’équipe de Laura Girolami partage la tête avec Sm’Aesch Pfeffingen. Seule autre formation à n’avoir encore lâché aucun point.

La prochaine rencontre de Ligue A du NUC est programmée samedi, sur le parquet de Toggenburg. /gjo


Le télégramme de la rencontre

Le classement de Ligue A 


