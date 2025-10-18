Un premier trophée à défendre pour le NUC

La formation de la Riveraine affronte Kanti Schaffhouse samedi à Gümlingen à l’occasion de ...
Un premier trophée à défendre pour le NUC

La formation de la Riveraine affronte Kanti Schaffhouse samedi à Gümlingen à l’occasion de la Supercoupe. Quadruples tenantes du titre, les volleyeuses neuchâteloises entendent bien poursuivre leur moisson.

Gabrielle Attieh compte bien décrocher un premier titre sous ses nouvelles couleurs. (photo : Albin Tissier)  Gabrielle Attieh compte bien décrocher un premier titre sous ses nouvelles couleurs. (photo : Albin Tissier) 

Les choses sérieuses commencent pour le NUC. Les filles de Laura Girolami défient Kanti Schaffhouse samedi lors de la Supercoupe de volleyball. À Gümlingen, la formation de la Riveraine à l’occasion de remporter ce trophée pour la cinquième fois d’affilée.

Si le NUC est un habitué de ces grands rendez-vous, cette Supercoupe comporte toutefois des particularités. D’abord, Kanti Schaffhouse reste la dernière équipe suisse à avoir battu les Neuchâteloises, en novembre 2024. Ensuite, la coach Laura Girolami aura l’occasion de remporter un premier titre avec son équipe quelques mois après avoir succédé à Lauren Bertolacci. Et puis, certaines joueuses pourraient ramener pour la première fois un trophée à la Riveraine. C’est par exemple le cas de Gabrielle Attieh. Arrivée cet été, l’ailière canadienne de 26 ans veut tout faire pour poursuivre la série victorieuse du NUC. « Rejoindre une équipe qui a un tel historique de victoires, ça amène beaucoup de responsabilités. Je prends ça très au sérieux », explique-t-elle.

Gabrielle Attieh : « Je veux donner tout ce que je peux pour continuer à gagner des trophées : »

Ecouter le son

Un duo de Cheseaux

La saison dernière, Gabrielle Attieh évoluait déjà dans le championnat suisse, à Cheseaux, et déjà sous les ordres de Laura Girolami. « J'ai construit une excellente relation avec elle l'année dernière. Continuer avec elle cette saison est quelque chose qui va me servir en tant que personne et en tant que joueuse », estime la volleyeuse d’1m86.

Gabrielle Attieh, retenue avec l’équipe nationale du Canada, n’a toutefois pu rejoindre sa nouvelle équipe il y a quelques semaines seulement. Malgré cette préparation tronquée, l’ailière assure avoir trouvé ses marques : « Il y a eu une période de transition, c’est inévitable. Mais je me suis sentie très bien accueillie. Je travaille dur à l’entraînement pour continuer à m’intégrer ».

« Je veux grandir avec l’équipe. »

Ecouter le son

Cette rencontre entre le NUC et Kanti Schaffhouse est programmée à 17h30 à Gümlingen. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 17h15 avec le commentaire de Yannick Rappan. /gjo


 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Le NUC frôle le faux départ

Le NUC frôle le faux départ

Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Méline Pierret jouera en France la saison prochaine

Méline Pierret jouera en France la saison prochaine

Actualités suivantes

Le NUC frôle le faux départ

Le NUC frôle le faux départ

Volleyball    Actualisé le 16.10.2025 - 11:46

Laura Girolami ne se laissera pas « submerger » par ses émotions ce dimanche à la Riveraine

Laura Girolami ne se laissera pas « submerger » par ses émotions ce dimanche à la Riveraine

Volleyball    Actualisé le 12.10.2025 - 10:00

Colombier Volley commence par une défaite à Schönenwerd

Colombier Volley commence par une défaite à Schönenwerd

Volleyball    Actualisé le 11.10.2025 - 20:07

Les visages ont changé à Colombier Volley

Les visages ont changé à Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 08.10.2025 - 16:00

Articles les plus lus

Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa

Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa

Volleyball    Actualisé le 21.09.2025 - 11:33

Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux

Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux

Volleyball    Actualisé le 06.10.2025 - 08:37

Les visages ont changé à Colombier Volley

Les visages ont changé à Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 08.10.2025 - 16:00

Colombier Volley commence par une défaite à Schönenwerd

Colombier Volley commence par une défaite à Schönenwerd

Volleyball    Actualisé le 11.10.2025 - 20:07

Le duo Hüberli/Brunner à nouveau recomposé

Le duo Hüberli/Brunner à nouveau recomposé

Volleyball    Actualisé le 05.09.2025 - 11:35

Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

Volleyball    Actualisé le 11.09.2025 - 18:02

Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa

Les soeurs Vergé-Dépré sorties en quarts à Joao Pessoa

Volleyball    Actualisé le 21.09.2025 - 11:33

Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux

Haussener/Friedli qualifiés pour les Mondiaux

Volleyball    Actualisé le 06.10.2025 - 08:37