Un premier trophée à défendre pour le NUC

La formation de la Riveraine affronte Kanti Schaffhouse samedi à Gümlingen à l’occasion de la Supercoupe. Quadruples tenantes du titre, les volleyeuses neuchâteloises entendent bien poursuivre leur moisson.
Les choses sérieuses commencent pour le NUC. Les filles de Laura Girolami défient Kanti Schaffhouse samedi lors de la Supercoupe de volleyball. À Gümlingen, la formation de la Riveraine à l’occasion de remporter ce trophée pour la cinquième fois d’affilée.
Si le NUC est un habitué de ces grands rendez-vous, cette Supercoupe comporte toutefois des particularités. D’abord, Kanti Schaffhouse reste la dernière équipe suisse à avoir battu les Neuchâteloises, en novembre 2024. Ensuite, la coach Laura Girolami aura l’occasion de remporter un premier titre avec son équipe quelques mois après avoir succédé à Lauren Bertolacci. Et puis, certaines joueuses pourraient ramener pour la première fois un trophée à la Riveraine. C’est par exemple le cas de Gabrielle Attieh. Arrivée cet été, l’ailière canadienne de 26 ans veut tout faire pour poursuivre la série victorieuse du NUC. « Rejoindre une équipe qui a un tel historique de victoires, ça amène beaucoup de responsabilités. Je prends ça très au sérieux », explique-t-elle.
Gabrielle Attieh : « Je veux donner tout ce que je peux pour continuer à gagner des trophées : »
Un duo de Cheseaux
La saison dernière, Gabrielle Attieh évoluait déjà dans le championnat suisse, à Cheseaux, et déjà sous les ordres de Laura Girolami. « J'ai construit une excellente relation avec elle l'année dernière. Continuer avec elle cette saison est quelque chose qui va me servir en tant que personne et en tant que joueuse », estime la volleyeuse d’1m86.
Gabrielle Attieh, retenue avec l’équipe nationale du Canada, n’a toutefois pu rejoindre sa nouvelle équipe il y a quelques semaines seulement. Malgré cette préparation tronquée, l’ailière assure avoir trouvé ses marques : « Il y a eu une période de transition, c’est inévitable. Mais je me suis sentie très bien accueillie. Je travaille dur à l’entraînement pour continuer à m’intégrer ».
« Je veux grandir avec l’équipe. »
Cette rencontre entre le NUC et Kanti Schaffhouse est programmée à 17h30 à Gümlingen. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 17h15 avec le commentaire de Yannick Rappan. /gjo