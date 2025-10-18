Un premier trophée à défendre pour le NUC

Les choses sérieuses commencent pour le NUC. Les filles de Laura Girolami défient Kanti Schaffhouse samedi lors de la Supercoupe de volleyball. À Gümlingen, la formation de la Riveraine à l’occasion de remporter ce trophée pour la cinquième fois d’affilée.

Si le NUC est un habitué de ces grands rendez-vous, cette Supercoupe comporte toutefois des particularités. D’abord, Kanti Schaffhouse reste la dernière équipe suisse à avoir battu les Neuchâteloises, en novembre 2024. Ensuite, la coach Laura Girolami aura l’occasion de remporter un premier titre avec son équipe quelques mois après avoir succédé à Lauren Bertolacci. Et puis, certaines joueuses pourraient ramener pour la première fois un trophée à la Riveraine. C’est par exemple le cas de Gabrielle Attieh. Arrivée cet été, l’ailière canadienne de 26 ans veut tout faire pour poursuivre la série victorieuse du NUC. « Rejoindre une équipe qui a un tel historique de victoires, ça amène beaucoup de responsabilités. Je prends ça très au sérieux », explique-t-elle.