Le NUC a entamé sa saison par une victoire contre Lugano 3-2, en Ligue A féminine de volleyball

Pour le match d'ouverture de la saison à la Riveraine, le club neuchâtelois a battu Lugano ...
Pour le match d'ouverture de la saison à la Riveraine, le club neuchâtelois a battu Lugano dimanche en Ligue A de volleyball

Le NUC rivalise avec Lugano. Les Neuchâteloises s'imposent face à la formation Tessinoise dimanche à la Riveraine en Ligue A de volleyball. Elles ont battu les Tessinoises 25-20, 22-25, 15-25, 25-20 et 15-10 dans le premier match de la saison.

