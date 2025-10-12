Laura Girolami ne se laissera pas « submerger » par ses émotions ce dimanche à la Riveraine

Dans son regard tranquille, installée dans le calme de son bureau, Laura Girolami l'admet sans peine : « Oui, il y aura beaucoup d’émotions. » Car derrière sa casquette de nouvelle coach principale du NUC, ce dimanche, dans cette même Riveraine soudainement redevenue bruyante, la Neuchâteloise sera forcément habitée par une tempête de sentiments.

Le coup d’envoi du premier match de la saison de Ligue A de volleyball entre les championnes de Suisse en titre et Lugano sera donné à 17h30. « Oui il y aura de l'émotion, mais je ne pense pas que je vais me laisser submerger », précise la Neuchâteloise, qui a été junior du club, joueuse de la première équipe, assistante de Lauren Bertolacci à la tête de la « première » puis finalement coach principale… d’un adversaire du NUC, le VBC Cheseaux.





« De la pression positive, mais surtout un privilège »



Ressent-elle la pression de succéder à la technicienne australienne après un triplé national ? « De la pression, il y en aura aussi, bien sûr, mais c’est davantage un privilège [d’être dans ce rôle]. Tout le monde a envie d’être au NUC actuellement. J’ai de la chance d'être à la tête de cette merveilleuse équipe, dans ce merveilleux club. C’est ma famille. Oui, il y a de la pression, mais c’est pour ça qu’on fait du sport », confie Laura Girolami.