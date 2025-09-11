Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

La Riveraine vivra bientôt au rythme du volleyball. Le NUC reprendra sa saison de Ligue A le ...
Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

La Riveraine vivra bientôt au rythme du volleyball. Le NUC reprendra sa saison de Ligue A le 12 octobre face à Lugano. À un mois de la reprise, l’équipe a déjà découvert la méthode Laura Girolami et garde des ambitions plein la tête.

Désormais coaché par Laura Girolami, le NUC espère faire aussi bien que la saison dernière. Il vise un nouveau triplé : Supercoupe, Coupe de Suisse et championnat. (photo : archives) Désormais coaché par Laura Girolami, le NUC espère faire aussi bien que la saison dernière. Il vise un nouveau triplé : Supercoupe, Coupe de Suisse et championnat. (photo : archives)

Le NUC est presque prêt à en découdre. À un mois de la reprise du championnat de Ligue A de volleyball, le club de la Riveraine a présenté mercredi son nouveau partenariat avec l’entreprise New Wave Group de Cortaillod, ainsi que ses équipements pour le prochain exercice. L’occasion de prendre la température avec l’équipe, à 30 jours du premier match agendé le 12 octobre.

Les premières semaines de préparation, « dures et longues », selon la coach Laura Girolami, semblent déjà porter leurs fruits au sein de l’équipe. « Cette présaison nous a déjà permis d’apprendre à nous connaître et de peaufiner notre cohésion d’équipe sur le terrain », apprécie la capitaine du NUC Alix de Micheli. Après avoir enchaîné la saison de LNA et des sélections en équipe de Suisse, cette dernière n’a d’ailleurs eu droit qu’à une semaine de pause cet été. « J’avoue que ces quelques jours sans voir un ballon de volley m’ont fait du bien », rigole-t-elle.

Alix de Micheli : « Le stress va augmenter avec les échéances qui nous attendent en début de saison ».

Ecouter le son

Les nouveaux maillots du NUC ont été présentés jeudi à Cortaillod. (photo : Fabrizio Acali) Les nouveaux maillots du NUC ont été présentés jeudi à Cortaillod. (photo : Fabrizio Acali)

Laura après Lauren

Principal changement dans le vestiaire du NUC lors de la reprise des entraînements en août, Laura Girolami a remplacé Lauren Bertollacci à la tête de l’équipe. Une succession qui ne devrait pas tout bouleverser, selon la nouvelle technicienne. « J’ai appris à coacher avec Lauren, donc le style de jeu ne devrait pas trop changer », estime Laura Girolami.

Laura Girolami : « On a la responsabilité de continuer de faire vibrer Neuchâtel ».

Ecouter le son

Après avoir réalisé le triplé l’année dernière, le NUC ne compte pas viser moins haut cette saison. « On peut faire aussi bien, c’est l’objectif. Quand on met le maillot du NUC, on doit gagner », lance Laura Girolami.

Le premier titre à défendre pour le club de la Riveraine sera celui de la Supercoupe, le 18 octobre face à Kanti Schaffhouse. /gjo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «NUC»

Rubriques du dossier
Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Méline Pierret jouera en France la saison prochaine

Méline Pierret jouera en France la saison prochaine

Le NUC complète son staff

Le NUC complète son staff

Lauren Bertolacci entraînera les Neptunes de Nantes

Lauren Bertolacci entraînera les Neptunes de Nantes

Actualités suivantes

Le duo Hüberli/Brunner à nouveau recomposé

Le duo Hüberli/Brunner à nouveau recomposé

Volleyball    Actualisé le 05.09.2025 - 11:35

Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 17.08.2025 - 15:56

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 20:55

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 19:31

Articles les plus lus

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Volleyball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:29

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 19:31

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 20:55

Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Sept nouvelles recrues pour Colombier Volley

Volleyball    Actualisé le 17.08.2025 - 15:56

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Volleyball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:33

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Volleyball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:29

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Qualifications pour l'Euro: la Suisse termine en tête de son groupe

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 19:31

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match

Volleyball    Actualisé le 16.08.2025 - 20:55

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Date fixée pour la Supercoupe de volleyball

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 16:07

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications

Volleyball    Actualisé le 06.08.2025 - 20:38

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Tanja Hüberli doit se faire opérer

Volleyball    Actualisé le 09.08.2025 - 13:33

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Les volleyeurs décrochent leur ticket pour l'Euro

Volleyball    Actualisé le 13.08.2025 - 21:29