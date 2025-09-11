Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

La Riveraine vivra bientôt au rythme du volleyball. Le NUC reprendra sa saison de Ligue A le 12 octobre face à Lugano. À un mois de la reprise, l’équipe a déjà découvert la méthode Laura Girolami et garde des ambitions plein la tête.
Le NUC est presque prêt à en découdre. À un mois de la reprise du championnat de Ligue A de volleyball, le club de la Riveraine a présenté mercredi son nouveau partenariat avec l’entreprise New Wave Group de Cortaillod, ainsi que ses équipements pour le prochain exercice. L’occasion de prendre la température avec l’équipe, à 30 jours du premier match agendé le 12 octobre.
Les premières semaines de préparation, « dures et longues », selon la coach Laura Girolami, semblent déjà porter leurs fruits au sein de l’équipe. « Cette présaison nous a déjà permis d’apprendre à nous connaître et de peaufiner notre cohésion d’équipe sur le terrain », apprécie la capitaine du NUC Alix de Micheli. Après avoir enchaîné la saison de LNA et des sélections en équipe de Suisse, cette dernière n’a d’ailleurs eu droit qu’à une semaine de pause cet été. « J’avoue que ces quelques jours sans voir un ballon de volley m’ont fait du bien », rigole-t-elle.
Alix de Micheli : « Le stress va augmenter avec les échéances qui nous attendent en début de saison ».
Laura après Lauren
Principal changement dans le vestiaire du NUC lors de la reprise des entraînements en août, Laura Girolami a remplacé Lauren Bertollacci à la tête de l’équipe. Une succession qui ne devrait pas tout bouleverser, selon la nouvelle technicienne. « J’ai appris à coacher avec Lauren, donc le style de jeu ne devrait pas trop changer », estime Laura Girolami.
Laura Girolami : « On a la responsabilité de continuer de faire vibrer Neuchâtel ».
Après avoir réalisé le triplé l’année dernière, le NUC ne compte pas viser moins haut cette saison. « On peut faire aussi bien, c’est l’objectif. Quand on met le maillot du NUC, on doit gagner », lance Laura Girolami.
Le premier titre à défendre pour le club de la Riveraine sera celui de la Supercoupe, le 18 octobre face à Kanti Schaffhouse. /gjo