Le NUC se prépare à ouvrir un nouveau chapitre

Le NUC est presque prêt à en découdre. À un mois de la reprise du championnat de Ligue A de volleyball, le club de la Riveraine a présenté mercredi son nouveau partenariat avec l’entreprise New Wave Group de Cortaillod, ainsi que ses équipements pour le prochain exercice. L’occasion de prendre la température avec l’équipe, à 30 jours du premier match agendé le 12 octobre.

Les premières semaines de préparation, « dures et longues », selon la coach Laura Girolami, semblent déjà porter leurs fruits au sein de l’équipe. « Cette présaison nous a déjà permis d’apprendre à nous connaître et de peaufiner notre cohésion d’équipe sur le terrain », apprécie la capitaine du NUC Alix de Micheli. Après avoir enchaîné la saison de LNA et des sélections en équipe de Suisse, cette dernière n’a d’ailleurs eu droit qu’à une semaine de pause cet été. « J’avoue que ces quelques jours sans voir un ballon de volley m’ont fait du bien », rigole-t-elle.