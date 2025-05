Quatre joueuses du NUC en sélection nationale

Le NUC toujours bien représenté dans l’équipe nationale féminine de volleyball. SwissVolley a publié jeudi le contingent élargi choisi par la coach Lauren Bertolacci pour disputer la European Silver League. La capitaine neuchâteloise Alix de Micheli a été sélectionnée, tout comme la passeuse Méline Pierret, la libéro Fabiana Mottis et l’attaquante Sindi Mico. Deux jeunes joueuses de La Riveraine font partie de la réserve : Amélie Lengweiler et Nina Scrucca. Ces dernières participeront au Next Gen Trainings, un camp d’entraînement pour 14 jeunes athlètes, qui se déroulera du 16 au 18 mai.

La compétition européenne commence par un premier tournoi en Macédoine du Nord du 30 mai au 1er juin. L’équipe de Suisse participera à trois manches de la European Silver League, dont une en Suisse (du 6 au 8 juin), afin de se préparer pour le deuxième tour de qualification pour le Championnat d’Europe. Lors de ces tournois, les Suissesses affronteront à chaque fois deux nations différentes et les deux meilleures équipes des League Rounds se qualifieront pour les finales.





Lauren Bertolacci reste, Laura Girolami part

Autre information communiquée par SwissVolley : le point sur le staff. La coach principale Lauren Bertolacci reste dans l’équipe nationale. Par contre Laura Girolami, future entraîneure du NUC, met fin à son engagement « en raison de ses obligations au sein de son club et pour des raisons personnelle ». Laura Girolami aura œuvré une année en tant qu’assistante de Lauren Bertolacci. /comm-lgn