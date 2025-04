Du changement à la tête du mouvement junior du NUC

Alex Prunonosa cède sa place à la tête du mouvement junior du NUC. Durant 10 ans, il aura contribué à former la relève du club de volleyball de La Riveraine. C’est notamment lui qui a fait évoluer jusqu’au plus haut niveau des joueuses comme Sara Milz, Caroline Delley et Nina Scrucca, rappelle le NUC dans un communiqué paru mardi.

Parmi ses derniers accomplissements, il a encore mené l’équipe M14 du NUC jusqu’au titre de champion de Suisse le week-end dernier.

C’est Chiara Montalenti, formée en Italie, qui reprend les rênes du mouvement junior. /comm-sbm