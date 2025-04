Lendemain de victoire pour le NUC

« Après un triplé, on est obligé de bien fêter ! » déclare Méline Pierret, invitée dans le studio RTN au lendemain de la victoire du NUC. Les volleyeuses neuchâteloises se sont imposées 3-1 jeudi à la Riveraine face à Kanti Schaffhouse. Elles remportent la finale des play-offs 3 victoires à zéro et couronnent le triplé Supercoupe, Coupe de Suisse et championnat.

C’est le sixième titre de champion de Suisse pour le NUC qui a eu la joie de fêter son sacre à domicile. À en croire la passeuse, cette victoire n’est au final pas étonnante. Elle estime que son club est « pratiquement imbattable » quand il évolue à Neuchâtel. « La dernière fois que le NUC a perdu à la maison ça devait être il y a en tout cas deux ou trois ans ».

Méline Pierret fait partie des cinq joueuses qui vont quitter le club à la fin de la saison, en plus de la coach Laurent Bertolacci et son adjointe Haley Brightwell. On connaîtra sa destination au mois de juin. /sma-jhi