Le NUC en piste pour fêter un titre devant son public

Le NUC est très proche de fêter un sixième titre national consécutif, en Ligue A féminine de volleyball. Le club neuchâtelois accueille Kanti Schaffhouse ce jeudi soir à 19h, lors de l’acte III de la finale des play-off. Il mène 2-0 dans une série au meilleur des cinq. Il lui manque un succès pour soulever le trophée. Les filles de Lauren Bertolacci peuvent donc être sacrées championnes de Suisse devant les gradins de La Riveraine, qui seront pleins à craquer.

En s’imposant 3-1 samedi à Schaffhouse au terme d’un duel de haute tenue dans une salle qui ne leur convient guère, les Neuchâteloises ont sans doute fait le plus dur. Elles sont quasi imbattables à domicile. Mais elles se doivent d’aborder cette échéance décisive avec prudence, Kanti Schaffhouse reste redoutable même à l’extérieur : « Chaque match est différent. Même si on joue à la maison et qu’on mène 2-0 dans la série, rien n’est encore gagné. Et tout peut encore se passer », avertit la libéro Fabiana Mottis. Et d’ajouter : « Mon rêve avant de partir pour l’Allemagne, et aussi pour toute l’équipe, c’est de gagner ce titre à la maison, devant son public. »