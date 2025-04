Le NUC recrute deux Suissesses en devenir

Deux jours avant de fêter peut-être un nouveau titre national, le NUC prépare déjà son effectif pour la prochaine saison de Ligue A féminine. Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé mardi l'engagement de deux jeunes Suissesses en devenir. Il s’est attaché les services de la centrale Charlotte Schneider (20 ans) et de la libéro Fabienne Payá (23 ans). Toutes deux ont passé par le centre national de formation du BTV Aarau : « Charlotte est une jeune joueuse qui place clairement le volleyball au centre de ses priorités. Elle connaît déjà les exigences du haut niveau, tant sur le plan de la discipline que de l’engagement. Elle possède une puissance naturelle impressionnante et un sens du leadership déjà très affirmé pour son âge », commente la future coach du NUC, Laura Girolami.

Formée donc aussi à Aarau, Fabiana Payá a, elle, déjà tâté de la Ligue A, soit durant trois saisons avec le Volley Lugano (2021-2023 et 2024-2025) et une autre avec l’équipe de Volleyball Academy de Zurich (2023-2024) : « Fabienne apporte avec elle une belle expérience du volleyball suisse. Cette saison, elle a évolué à Lugano aux côtés de joueuses de haut niveau, ce qui a encore renforcé sa vision du jeu. C’est une coéquipière exemplaire, toujours tournée vers le collectif, et avec une volonté constante de progresser », souligne encore Laura Girolami. « Je suis vraiment impatiente de découvrir la suite ! Le NUC a construit un environnement incroyable autour du volleyball au fil des années, et je suis extrêmement reconnaissante d’avoir l’opportunité de rejoindre cette équipe », se réjouit l’intéressée. /comm-mne