Le NUC mise sur la jeunesse

La version 2025/2026 du NUC prend forme. Le club de Ligue A féminine de volleyball annonce vendredi trois prolongations et une arrivée en vue de la saison prochaine. Nina Scrucca et Sara Milz, formées au club, continueront l’aventure et disputeront respectivement un troisième et un deuxième exercice à la Riveraine. Le NUC annonce également qu’Amélie Lengweiler disputera aussi une troisième saison en Ligue Nationale A.





La formation comme ADN

En plus de ces trois prolongations, le NUC informe que Julie Bovet rejoindra l’effectif de Ligue A dès la saison prochaine. Formée au club, la jeune volleyeuse a évolué avec la seconde garniture du club lors de cet exercice. « Porter les couleurs du NUC, c’est bien plus qu’un rêve d’enfant qui se réalise », apprécie la nouvelle venue. « Une fois encore, une joueuse issue de notre mouvement junior accède à la LNA. Ça nous pousse à maintenir une formation exigeante et de qualité. C’est une grande fierté de garder ces jeunes talentueuses juniores dans notre contingent », souligne de son côté la présidente du NUC, Jo Gutknecht, dans un communiqué. /comm-gjo