Dernières passes d'armes de Méline Pierret au NUC

C’est la dernière ligne droite de la saison : champion de Suisse en titre depuis 2019, le NUC défendra sa couronne dès ce dimanche en finale des play-off contre Kanti Schaffhouse. La série se dispute au meilleur des cinq.

En championnat, les volleyeuses neuchâteloises sont invincibles à domicile.

Et comme elles ont l’avantage de la salle, elles disposent en tous les cas de trois matches devant leur public pour enfoncer le clou et fêter le cas échéant un sixième titre national consécutif.

L’affaire n’est toutefois pas encore dans la poche : Kanti Schaffhouse n’est pas finaliste et n’a pas terminé deuxième de la saison régulière pour rien. Le club alémanique possède aussi de solides arguments : « Elles sont très grandes et elles disposent d’un très bon bloc », relève la passeuse Méline Pierret. « Nous devrons trouver des solutions en attaque et mettre la pression au service ». Méline Pierret compte sur l’appui du public de La Riveraine pour faire la différence : « Neuchâtel à la maison, on est très très forte. C’est aussi grâce aux spectateurs qui viennent nous soutenir. Nous avons une cohésion avec le public qui est géniale. »