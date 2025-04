En continu

Le NUC conserve son duo d'attaquantes de choc

Après Tie Scambray, le NUC a annoncé ce mercredi qu'il a également prolongé le contrat de Maia Dvoracek pour la saison prochaine en Ligue A féminine de volleyball.

Un duo d'attaquantes percutantes. Maia Dvoracek restera au NUC. Le club de volleyball neuchâtelois a annoncé ce mercredi qu'il avait prolongé le contrat de l'attaquante américaine pour la saison prochaine, en Ligue A féminine. Âgée de 26 ans, Maia Dvoracek avait débarqué à La Riveraine au début de cette année pour pallier l'absence de Gloria Mutiri au poste de diagonale. Elle s'est rapidement imposée comme une pièce maîtresse du système de jeu de Lauren Bertolacci : « Elle est progressivement montée en puissance au fil des semaines », indique le communiqué du club neuchâtelois. « Maia est aussi une vraie leader, toujours au service de l'équipe, prête à conseiller les jeunes. Je suis ravie et fière qu'elle ait signé une année supplémentaire et je ne suis certainement pas la seule » a déclaré Jo Gutknecht, la présidente du NUC. Quant à l'intéressée, elle se dit « tellement heureuse de continuer sa carrière en Suisse pour une saison supplémentaire.»



