Méline Pierret quittera le NUC 

Après avoir fait part des départs de leur coach Lauren Bertolacci et de la libéro Fabiana Mottis, les dirigeants du NUC ont annoncé « avec émotion et fierté » - c’est ce qu’indique ce mardi le communiqué du club – que deux joueuses rejoindront encore l’étranger la saison prochaine. Il s’agit de la passeuse Méline Pierret et de l’attaquante Sindi Mico. Leur nouvelle destination n’est pas connue.

Membre de l’équipe de Suisse féminine de volleyball, Méline Pierret vivra sa première expérience hors de nos frontières. Originaire de Fribourg, la passeuse du club neuchâtelois avait fêté le premier triplé historique du NUC en 2019 avant de rejoindre Guin puis Sm’Aesch Pfeffingen. Elle avait fait son retour à La Riveraine au début de l’exercice 2023 – 2024.

Egalement internationale, l'attaquante Sindi Mico n’aura disputé, elle, qu’une seule saison avec le NUC : « Ces deux départs illustrent parfaitement la mission du club. À savoir faire grandir les talents suisses, les aider à progresser, et leur ouvrir les portes du haut niveau international », précise encore le communiqué. Plusieurs joueuses passées par Neuchâtel ont déjà suivi ce chemin, comme Julie Lengweiler, Samira Sulser, ou plus récemment Fabiana Mottis, qui rejoindra la saison prochaine le prestigieux club allemand de Stuttgart. « Le club est fier d’accompagner ces joueuses dans leur parcours et de participer activement au développement et à la visibilité du volley féminin suisse sur la scène européenne. »

Dans l’immédiat, les joueuses du NUC se focaliseront sur leur ultime objectif de la saison : décrocher un nouveau titre national. L’équipe de Lauren Bertolacci entame la finale des play-off de Ligue A dimanche à domicile face à Kanti Schaffhouse. /comm-mne