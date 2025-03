Le NUC et Fabiana Mottis veulent se rapprocher de la finale

Un retour tonitruant

Cette saison 2024-2025 est celle du retour pour Fabiana Mottis. La libéro avait été éloignée des terrains pendant presque l’entier de la saison précédente. En cause : une déchirure totale du tendon d’Achille lors d’une rencontre de l’Euro avec l’équipe de Suisse. Toutefois la Tessinoise n’a pas eu l'air freinée dans sa progression par cette saison blanche. Durant le championnat écoulé, elle a semblé encore plus forte qu’à son habitude. « Revenir d’une blessure si grave, c’est très dur, surtout mentalement et ça fait peur. On se demande toujours si on va revenir à notre niveau d’avant. Le fait d’avoir recommencé à jouer la saison passée et surtout d’avoir bien été suivi cet été, ça m’a vraiment aidé », confie « Fabi ».