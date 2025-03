Luiz Souza lourdement sanctionné

Luiz Souza interdit de terrains pendant 18 mois. Swiss Sport Integrity a annoncé vendredi la suspension, en tenant compte des 49 jours déjà exécutés, de l’entraîneur brésilien de volleyball. La Chambre disciplinaire du sport suisse l’a aussi condamné à une amende de 2'000 francs, ainsi que d'un coaching d'au moins dix séances sur la prévention de la violence, à suivre avant une éventuelle reprise d'activité dans le sport organisé sur sol suisse.





L’ancien entraîneur de Valtra en Ligue A féminine avait fait l’objet de dénonciations pour un possible manquement à l’éthique et pour atteinte à l’intégrité psychique. En janvier 2024, Swiss Sport Integrity avait reconnu Luiz Souza coupable d'avoir régulièrement et fréquemment insulté des joueuses de LNA, tant à l'entraînement qu'en match, et d'avoir eu un comportement menaçant envers elles. Son comportement a été reconnu comme intentionnel, persistant et s'étendant sur une très longue période. La Chambre parle même alors d’un « climat de terreur » pour les joueuses. Elle décide d’appliquer les trois sanctions contre le Brésilien.







Rappel abandonné

Luiz Souza, lui, fait recours au Tribunal arbitral du sport en février 2024. Toutefois, il retire son appel à quelques jours de l’audience en novembre 2024, rendant la décision de Swiss Sport Integrity définitive. La suspension est valable jusqu'au 23 mai 2025 ou jusqu'à la fin des 10 séances de coaching si celles-ci n'ont pas été effectuées avant la fin de la suspension. Luiz Souza doit, en outre, prendre en charge l'intégralité des frais de procédure devant le TAS, ainsi qu'une indemnité de partie à Swiss Olympic d'un montant de 1'000 francs. /dpi