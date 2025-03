Joël Bruschweiler : « C’était très émotif »

Une page se tourne pour Colombier Volley. L’équipe du Littoral a terminé sa saison de Ligue A samedi par une défaite 3-0 contre St-Gall. Une rencontre qui a également marqué la fin d’une aventure pour Joël Bruschweiler. Le capitaine de Colombier Volley, et ancien international, met un terme à sa carrière. Il était revenu en 2022 dans son club de cœur et a largement contribué à son ascension en Ligue A cette saison. Forcément, après une si longue et prolifique carrière, Joël Bruschweiler a eu un petit pincement au cœur lors de cette dernière rencontre. « C’était très émotif », explique-t-il lundi dans « La Matinale ». « Ma femme et mes trois enfants sont venus avec moi en car à St-Gall », développe le nouveau retraité. Même si ce dernier match s’est soldé par une défaite, « ça n’enlève rien à la beauté de cette saison », relève Joël Bruschweiler. « Ça a été fantastique, on a vécu des moments exceptionnels. » Colombier Volley, pour son retour en Ligue A 35 ans après sa dernière saison dans l’élite, a réalisé de beaux coups, comme d’avoir battu le LUC, relève le désormais ancien capitaine. Joël Bruschweiler qui tient à relever également l’apport du nouveau coach, Matteo Cacchiarelli : « Il a vraiment amené du professionnalisme dans l’équipe, dans le club. »