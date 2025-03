Elle « Chase » son premier grand titre avec le NUC, Raeven

Ce dimanche à 17h30 à La Riveraine, le NUC reçoit le VBC Cheseaux pour l’acte I des demi-finales des play-off de Ligue A féminine de volleyball. Pour le club neuchâtelois, il s’agit de l’avant-dernière marche vers un possible sixième titre de champion de Suisse. Presque la routine… Pour Raeven Chase, c’est l’inverse. A 24 ans seulement, la centrale canadienne engagée par le NUC le printemps dernier ressent, elle, l’excitation d’une grande première. « I’m super excited ! », confirme-t-elle dans un grand sourire, elle qui dit donner à RTN la première interview radio de sa carrière.

Raeven Chase a appris cette semaine, comme ses coéquipières, que la future coach du NUC sera Laura Girolami. L’ancienne joueuse et entraîneure du club qui n’est autre que l’actuelle coach de… Cheseaux. « On n’en parle pas vraiment dans les vestiaires. On s’est demandé qui serait la successeure de Lauren Bertolacci et on se doutait que ça pourrait être « Gigi » (Laura Girolami). On aime son énergie, sa passion du volley. Tout le monde se réjouit de son retour », déclare la centrale. Sauf, évidemment, pour la demi-finale, où Laura sera « l’ennemie » à battre…