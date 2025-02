Le NUC a cravaché, mais le plus dur reste à venir

La saison la plus compliquée de l’ère Bertolacci ?

Privé rapidement de sa recrue star de l’été Gloria Mutiri à cause d’une blessure à l’épaule, le NUC a dû composer jusqu’en janvier avec une joueuse étrangère en moins. Le temps pour Lauren Bertolacci de faire venir l’Américaine Maia Dvoracek du côté de la Riveraine. En parallèle, la technicienne australienne a aussi dû préparer de jeunes joueuses comme Nina Scrucca à prendre la place d’opposée dans le six de base. Peut-on dès lors parler de la saison la plus difficile pour elle à la tête du NUC ? « On a eu tellement de situations comme ça durant mes sept ans ici, donc je ne pense pas (rires). Une fois que le processus est lancé, il faut juste travailler dur pour essayer d’atteindre les objectifs fixés », répond Lauren Bertolacci.