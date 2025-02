Le NUC termine sur une bonne note

Le NUC était déjà champion de la saison régulière avant cette rencontre contre Glaronia. Mais malgré tout les protégées de Lauren Bertolacci n’ont pas manqué d'envie et n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. À Glaris, Neuchâtel s’est imposé sur le score de 3-0 (12-25, 22-25, 15-25). Les joueuses de la Riveraine ont démarré la partie sur les chapeaux de roue et n’ont ensuite plus rien concédé à Glaronia.

Prochain rendez-vous pour le NUC : les play-offs. Le club du Littoral affrontera en quart de finale un adversaire encore inconnu pour l’instant. Cette rencontre est cependant déjà agendée au 2 mars à 17h30 à la Riveraine. /yca





Le télégramme du match