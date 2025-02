Sara Milz grandit avec le NUC

Elle fêtera ses 20 ans dans huit jours (le 24 février) et elle incarne la relève du NUC, plus précisément du volleyball féminin neuchâtelois. Sara Milz rentrera certainement en jeu pour disputer quelques échanges dimanche sur le terrain du BTV Aarau, en demi-finale de la Coupe de Suisse féminine.

Formée au NUC, Sara Milz se souvient d’avoir commencé le volley vers l’âge de 6 et 7 ans : « Je fais du volley parce que j’ai dû plaisir et j’arrêterai lorsque je n'en aurai plus ». L’étudiante en économie ne se projette pas sur le long terme, mais elle se rappelle aussi d’avoir été sacrée championne de Suisse des moins de 17 ans en beach volley, associée à Caroline Delley. Si cette dernière s’est affirmée comme libéro, Sara Milz a intégré l’effectif de la première équipe comme passeuse. Elle savoure son bonheur : « C’est exceptionnel, je venais suivre tous les matches jusqu’à l’année dernière et maintenant de les vivre, c’est incroyable, surtout dans mon club ».

Sara Milz se consacre pleinement à son sport de prédilection sans avoir le sentiment de faire des sacrifices : « C’est vrai, je n’ai pas le temps de faire autre chose. Des fois, c’est frustrant parce que l’on doit aller à l’entraînement. Mais je profiterai quand j’aurai fini le volley. »