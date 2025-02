Le NUC assure sa première place

Le NUC fait coup double ! Les joueuses de la Riveraine se sont imposées 3-0 mercredi soir face à Genève en Ligue A féminine de volleyball. Dans le détail, la formation de Lauren Bertolacci a largement dominé son adversaire 25-15, 25-14, 25-15. Surtout, la formation neuchâteloise profite de ce succès pour s’assurer la première place du classement au terme de la saison régulière. En effet, à une rencontre de la fin du championnat, le NUC compte six points d’avance sur son dauphin Kanti Schaffhouse et ne peut donc plus être rejoint.





La Coupe en ligne de mire

Cette mission accomplie, le NUC peut désormais se tourner sereinement vers sa prochaine échéance, sa demi-finale de Coupe de Suisse dimanche face à Aarau, pensionnaire de Ligue B. Un match à suivre en direct sur RTN dès 16h45. /gjo





Le télégramme de la rencontre.

Le classement de Ligue A.