Il n’y a pas plus fort que le NUC en Ligue A féminine de volleyball ! La troupe de Lauren Bertolacci a dominé mercredi soir le VBC Cheseaux 3-0. Dans le détail, les Neuchâteloises l’ont emporté 25-21, 25-22 et 25-18. Face aux Vaudoises, quatrièmes du classement, le NUC a été sérieux notamment dans les fins de set et consolide ainsi sa place de leader du classement.

Prochaine échéance pour Alix de Micheli et sa bande : un quart de finale de Coupe de Suisse dimanche à Guin. /dpi