Le NUC remporte le duel au sommet

En début de match, le six de base du NUC ne donnait manifestement pas satisfaction. C’est aussi la raison pour laquelle Lauren Bertolacci a procédé à de nombreux changements, souvent judicieux. Ce succès est réellement à mettre sur le compte du collectif et non pas des seules mercenaires. Les joueuses helvétiques ont su tirer leur épingle du jeu : Fabiana Branca a montré la voie à suivre au bloc; Sindi Mico a fait une rentrée remarquée dans le deuxième set; Alix de Micheli a aligné une série de services précieux dans la deuxième manche. Un domaine dans lequel la jeune Sara Milz a également fait étalage de toutes ses qualités, une heure après avoir déjà disputé le match précédent avec la seconde garniture du club : « Si quelqu’un n’arrive pas à servir, je rentre uniquement pour cela. J’ai un peu de pression, mais j’aime bien », raconte cette dernière.