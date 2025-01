Le NUC a frisé la correctionnelle

Le NUC s’est adjugé non sans peine le derby de l’Arc jurassien en Ligue A féminine de volleyball. Jeudi soir à Saignelégier, la troupe de Lauren Bertolacci a pris la mesure du VFM 3-2, dans le détail : 25-11, 25-27, 18-25, 25-16 et 15-9.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Neuchâteloises qui n’avaient fait qu’une bouchée des Jurassiennes dans la première manche. Las pour le NUC, VFM s’est rebiffé et a offert un joli morceau de bravoure dans les manches deux et trois. C’est alors au pied du mur qu'Alix de Micheli et ses coéquipières ont su se remobiliser. Dans une Maurice Lacroix Arena chauffée à blanc, elles ont éteint le rêve des Jurassiennes en s’adjugeant sans coup férir le quatrième ainsi que le cinquième et dernier set. Au classement, le NUC reste leader avec un point d’avance sur Kanti Schaffhouse, mais également un match de moins. Les deux équipes se retrouveront le 26 janvier à la Riveraine pour un choc au sommet (18h sur RTN). Avant cela, la troupe de Lauren Bertolacci jouera ce dimanche un huitième de finale de Coupe de Suisse à 17h dans la salle d’Epalinges, pensionnaire de première ligue. /dpi