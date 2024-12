Le NUC s’impose, mais a tremblé

Le NUC a sué, mais s’est imposé. Pour son dernier match de l’année, la troupe de Lauren Bertolacci s’est imposée samedi soir contre Toggenburg 3-0 en Ligue A féminine de volleyball. Dans le détail, Alix de Micheli et ses coéquipières l’ont emporté 25-19, 25-22 et 26-24. Preuve que l’équipe saint-galloise, malgré son statut d’avant-dernière du classement, a su poser des problèmes à la machine mise en place par Lauren Bertolacci. Après la première partie de saison, le NUC comptabilise 11 victoires pour une défaite en 12 rencontres et trône en tête du classement. La troupe de Lauren Bertolacci reprendra le chemin du championnat le 12 janvier 2025 face à la NLZ Academy. /dpi