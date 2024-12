Un pincement au cœur pour les dirigeants du NUC

À l’heure du bilan, on garde la tête froide dans les coulisses du NUC. Le club de volleyball neuchâtelois n’a pas réédité son héroïque parcours européen de la dernière saison. Il a été éliminé mercredi en Pologne par MOYA Radomka Radom en huitièmes de finale de la CEV Cup.

À l’aller, les joueuses de Lauren Bertolacci avaient perdu 3-0. Leur mission était délicate : s’imposer en 3 ou 4 manches pour décrocher un golden set lors du match retour, afin de poursuivre leur parcours dans la compétition. Au final, malgré une belle entame de match avec le gain des deux premiers sets, le NUC s’est imposé au tie-break mais a concédé deux manches à son adversaire.





Une décision assumée

« Il reste un petit goût amer de déception », confesse la présidente du NUC Jo Gutknecht, interrogée en direct dans la Matinale. « On n’est jamais heureux de quitter une compétition à son entrée en lice. Toutefois on a gagné le match, c’est un petit baume au cœur ». Au-delà de l’aspect émotionnel, la dirigeante ne fait pas montre d’une grande surprise à l’heure de l’analyse. Elle rappelle qu’en octobre, quand il s’est agi de prendre une décision après la blessure de Gloria Mutiri, le club a choisi de ne pas la remplacer. « On savait que cette décision allait mettre en danger notre participation en Coupe d’Europe », admet Jo Gutknecht.

À présent, c’est le retour au championnat pour le NUC avec la venue dimanche de Guin à la Riveraine, un match à vivre sur RTN.