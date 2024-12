Lauren Bertolacci et le NUC veulent renverser la table en CEV Cup

Tirer des leçons

Si le score du match aller peut sembler sévère, il mérite qu’on s’y attarde. Les Neuchâteloises se sont inclinées dans le détail 30-28, 26-24 et 30-28. Il n’a donc pas manqué grand-chose il y a deux semaines pour que la rencontre bascule en faveur d’Alix de Micheli et ses coéquipières. « On doit être plus agressives dans les moments chauds du match. En Suisse, quand on joue un peu plus léger, les autres équipes font des erreurs et on peut gagner comme ça. Mais face à Radom, ça ne va pas marcher », averti avec gravité Lauren Bertolacci.