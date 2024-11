La battante Tia Scambray connait la recette pour briller en Europe avec le NUC

Pas en surrégime

En ce début de saison, le NUC est dans une situation peu enviable au regard de son effectif. Depuis octobre, Lauren Bertolacci doit composer sans son attaquante américaine Gloria Mutiri, forfait pour le reste de la saison à cause d’une blessure à l’épaule. De quoi obliger tout le monde à donner un peu plus de sa personne pour compenser. « Je peux jouer plus de sets au vu de la situation, mais je pense surtout que cette situation a permis à nos jeunes joueuses de se mettre en évidence et de monter en puissance », détaille Tia Scambray.

Le public de la Riveraine peut donc être rassuré : l’Américaine compte bien faire parler la poudre jeudi soir. Le huitième de finale aller de CEV Cup entre le NUC et les Polonaises de Moya Radomka Radom est à suivre en direct sur RTN dès 19h45. /dpi